The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

24-Jähriger baut nach Sekundenschlaf Unfall bei Wiedlisbach SO

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach SO hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde der 24-jährige Fahrer des Unfallautos verletzt, wie die Solothurner Polizei am Donnerstag mitteilte. Sekundenschlaf soll eine Rolle gespielt haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fahrer sei in Fahrtrichtung Bern unterwegs gewesen, als er mit seinem Auto in die Mittelleitplanke geprallt sei. Danach kam das Auto stark beschädigt zum Stillstand, wie es weiter hiess. Es habe abgeschleppt und die Leitplanke repariert werden müssen.

Die Ambulanz habe den leicht verletzten Mann ins Spital gebracht. Da ein Atemalkoholtest positiv ausfiel, wurde ihm der Führerausweis entzogen, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft