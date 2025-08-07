24-Jähriger baut nach Sekundenschlaf Unfall bei Wiedlisbach SO

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach SO hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde der 24-jährige Fahrer des Unfallautos verletzt, wie die Solothurner Polizei am Donnerstag mitteilte. Sekundenschlaf soll eine Rolle gespielt haben.

(Keystone-SDA) Der Fahrer sei in Fahrtrichtung Bern unterwegs gewesen, als er mit seinem Auto in die Mittelleitplanke geprallt sei. Danach kam das Auto stark beschädigt zum Stillstand, wie es weiter hiess. Es habe abgeschleppt und die Leitplanke repariert werden müssen.

Die Ambulanz habe den leicht verletzten Mann ins Spital gebracht. Da ein Atemalkoholtest positiv ausfiel, wurde ihm der Führerausweis entzogen, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.