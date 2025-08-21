24-jähriger Mann lockt 10-Jährigen an Glarner Chilbi in Wohnwagen

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Mann hat am Samstag an der Chilbi in Glarus einen 10-jährigen Jungen mit der Aussicht, sich etwas Geld verdienen zu können, in einen Wohnwagen neben dem Chilbigelände gelockt. Darin beging er Handlungen gegen die sexuelle Integrität des Kindes.

Der 10-Jährige konnte anschliessend den Wohnwagen verlassen, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte.

Der mutmassliche Täter wurde von der Kantonspolizei Glarus verhaftet. Nach weiteren Ermittlungen ordnete das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Täter an. Der Sachverhalt wird von der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit den weiteren Strafverfolgungsbehörden vertieft abgeklärt.