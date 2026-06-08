25-Jähriger verletzt sich bei Gewaltdelikt in Uznach SG schwer

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Kosovare erleidet am Sonntagnachmittag bei einem Gewaltdelikt in Uznach schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Die Polizei nahm nach Ermittlungen einen tatverdächtigen 40-jährigen Schweizer fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer soll den 25-Jährigen mit «einem scharfkantigen Gegenstand» lebensbedrohlich verletzt haben, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Aufgrund einer Meldung an die Notrufzentrale fand eine Polizei-Patrouille den verletzten Mann in einem Geschäft in der Nähe seines Wohnorts.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen habe sich der Schweizer zuvor in die Wohnung des Kosovaren begeben. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen, der genaue Tathergang sowie die Hintergründe werden derzeit unter Leitung der Staatsanwaltschaft abgeklärt, hiess es in der Mitteilung weiter.