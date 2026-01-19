26 Tote nach Brand in pakistanischem Einkaufszentrum

Bei einem verheerenden Brand in Pakistan sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen werden vermisst, wie Behördenvertreter erklärten.

(Keystone-SDA) Das Feuer in dem Einkaufszentrum war am Sonntag in der Hafenmetropole Karachi ausgebrochen. Bilder zeigen einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex.

Bei dem Grossbrand wurden rund 50 Menschen verletzt, wie eine Sprecherin der Provinzregierung der Nachrichtenagentur DPA sagte. Die Sorge ist gross, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Mehr als 24 Stunden kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Gouverneur der Provinz Sindh sprach von mehr als 70 Vermissten.

«Das sind schmerzhafte Momente des Wartens auf ein Wunder», sagte ein Mann dem pakistanischen Fernsehsender Geo News. Wie viele Angehörige, die ihre Familie unter den Trümmern vermuteten, wartete er vor dem Unglücksort auf Nachrichten.

Brandschutzmängel und strukturelle Probleme

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt – tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein. Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen.

In der Vergangenheit kam es in dem südasiatischen Land häufig zu verheerenden Feuerkatastrophen, die Diskussionen über Brandschutz auslösten. Die Feuerwehren sind oft unterbesetzt und schlecht ausgerüstet – und damit kaum in der Lage, auf grössere Notfälle zu reagieren.