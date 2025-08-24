The Swiss voice in the world since 1935
30-Jähriger stiehlt Serviceangesteller das Portemonnaie

Keystone-SDA

In Basel hat am frühen Samstagabend ein 30-Jähriger eine Serviceangestellte beraubt. Drittpersonen eilten dem flüchtenden Täter nach. Sie konnten ihn festhalten, bis die Kantonspolizei eintraf und ihn festnahm.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Raub kam es kurz vor 17.30 Uhr im Aussenbereich eines Gastronomiebetriebes im Brunngässlein, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge stahl der Tatverdächtige der 21-jährigen Angestellten das Serviceportemonnaie und rannte anschliessend Richtung Aeschenplatz. Zwei aufmerksame Velofahrer und ein Passant eilten ihm nach. Sie konnten den Mann stoppen, wobei dieser sich wehrte, wie es weiter hiess.

Die Staatsanwaltschaft werde beim Zwangsmassnahmengericht für den Beschuldigten Untersuchungshaft beantragen. Sie eröffnete ein Verfahren wegen Verdachts auf Raub und erliess einen Zeugenaufruf.

