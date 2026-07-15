The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

33-jährige Polin stirbt bei Absturz an Dufourspitze im Wallis

Keystone-SDA

Eine 33-jährige Polin ist am Montag an der Dufourspitze im Kanton Wallis aus rund 4600 Metern in die Tiefe gestürzt. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Mittwoch noch unklar, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau befand sich, gemeinsam mit einem weiteren Alpinisten, gegen 15.45 Uhr auf dem Abstieg von dem Berg, wie es weiter hiess. Nach dem Absturz der Frau alarmierte dieser die Rettungskräfte, die aber nur noch den Tod der 33-Jährigen feststellen konnten.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft