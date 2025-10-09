36-Jähriger nach Brand in Kirche in Frenkdendorf BL festgenommen

Keystone-SDA

Die Baselbieter Polizei hat am Mittwoch einen 36-jährigen Schweizer wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Er wird verdächtigt, in einer Kirche in Frenkendorf BL einen Brand verursacht zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Den Einsatzkräften wurde gegen 17.30 Uhr schwarzer Rauch bei der Kirche St. Margaretha an der Kirchgasse gemeldet, wie es in der Mitteilung heisst. Die Feuerwehr habe den Brand lokalisieren und löschen können. Es seien Sitzbänke beschädigt und Wände und Decke mit Russ beschmutzt worden. Ausserdem musste die Kirche mit einem Grosslüfter von Rauch befreit werden, wie es weiter heisst.

Eine Drittperson habe die Polizei vor Ort auf den Verdächtigen aufmerksam gemacht. Dieser konnte kurze Zeit später in der näheren Umgebung festgestellt und vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei weiter schreibt. Ihre Spezialisten sowie die Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen.