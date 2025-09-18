The Swiss voice in the world since 1935
39-jähriger Mann übernachtet auf Sitzplatz in Winterthur

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Winterthur ist am Mittwoch zu einem speziellen Einsatz gerufen worden. Eine Frau meldete sich spätabends bei der Polizei, weil auf ihrem Sitzplatz jemand schlafe. Sie sei alleine in der Wohnung und habe Angst.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die ausgerückten Polizisten stiessen vor Ort auf einen 39-jährigen Rumänen, der auf einem Liegestuhl schlummerte. Er gab an, erst kürzlich in die Schweiz eingereist zu sein. Die Polizei wies den unerwarteten Übernachtungsgast schliesslich weg, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

