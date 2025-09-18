39-jähriger Mann übernachtet auf Sitzplatz in Winterthur
Die Stadtpolizei Winterthur ist am Mittwoch zu einem speziellen Einsatz gerufen worden. Eine Frau meldete sich spätabends bei der Polizei, weil auf ihrem Sitzplatz jemand schlafe. Sie sei alleine in der Wohnung und habe Angst.
(Keystone-SDA) Die ausgerückten Polizisten stiessen vor Ort auf einen 39-jährigen Rumänen, der auf einem Liegestuhl schlummerte. Er gab an, erst kürzlich in die Schweiz eingereist zu sein. Die Polizei wies den unerwarteten Übernachtungsgast schliesslich weg, wie diese am Donnerstag mitteilte.