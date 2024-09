65-Jähriger stirbt in Kölliken AG nach dem sich Auto überschlägt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 65-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Kölliken AG mit seinem Wagen von der Strasse abgekommen und ist in Steine, Bäume und einen Zaun gekracht. Danach überschlug sich das Auto. Der Automobilist wurde schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Mann war eingangs Kölliken in einer Linkskurve gerade aus gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Sein Wagen sei auf dem Dach liegend im Vorgarten einer Liegenschaft zum Stillstand gekommen.

Anwohner alarmierten die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe. Eine Ambulanz war rasch vor Ort, doch trotz sofortiger Reanimation verstarb der Autolenker laut Polizeiangaben noch vor Ort.