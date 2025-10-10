68-jähriger Landwirt verletzt sich bei Unfall in Arth SZ

Keystone-SDA

Ein 68-jähriger Landwirt hat sich am Freitagvormittag in Arth bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug verletzt. Das Fahrzeug überschlug im steilen Gelände, wobei der Mann hinaus geschleudert wurde.

(Keystone-SDA) Warum er zuvor von der Strasse abgekommen war, sei bislang nicht bekannt, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mit.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den Verletzten in ein ausserkantonales Spital.