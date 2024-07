7-Jährige bei Quadunfall in Menzingen ZG lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Bei einem Unfall mit dem Quad hat sich ein siebenjähriges Mädchen am Donnerstagabend in Menzingen ZG lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Es wurde mit der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Das Mädchen war mit ihrem Vater auf dem Quad unterwegs, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten. Als der Vater vom Fahrzeug abstieg, fuhr das Mädchen ohne Helm selbstständig weiter.

Während der Fahrt verlor es die Kontrolle über das Quad, stiess gegen eine Leitplanke und wurde auf die Strasse geschleudert. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.