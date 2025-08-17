70’000 am Festival «Em Bebbi sy Jazz»
Das Festival "Em Bebbi sy Jazz" hat am Samstagabend rund 70'000 Besucherinnen und Besucher in die Grossbasler Innerstadt gelockt. Auf fast 30 Bühnen traten über 500 Musikerinnen und Musiker in 70 Gruppen auf. Das Organisationskomitee der 42. Ausgabe zeigte sich am Sonntag zufrieden.
(Keystone-SDA) Nach zögerlichem Beginn um 18 Uhr hätten sich die Strassen und Plätze innert zwei Stunden gefüllt, hiess es weiter. Traditionell eröffnete dabei die Streetband-Parade durch die Freie Strasse das Festival. «Mit Freude» stellten die Organisatoren fest, dass es keine Vorfälle gab. Das Festival stand unter dem Motto «Esoo singt d Schwyz» und war dem Gesang in den vier Landessprachen gewidmet.
Neben dem mehrsprachigen Sänger Michael von der Heide traten unter anderen die Bands Carrousel, Collie Herb & Band, Mattiu, Max Cole & The Vulcani Quartet und Mistral auf. Ausser Jazz waren auch andere Genres wie Chanson und Reggae mit von der Partie. Das Festival hatte sich vor zehn Jahren für ein breiteres Spektrum an Musikstilen geöffnet.