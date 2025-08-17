The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

70’000 am Festival «Em Bebbi sy Jazz»

Keystone-SDA

Das Festival "Em Bebbi sy Jazz" hat am Samstagabend rund 70'000 Besucherinnen und Besucher in die Grossbasler Innerstadt gelockt. Auf fast 30 Bühnen traten über 500 Musikerinnen und Musiker in 70 Gruppen auf. Das Organisationskomitee der 42. Ausgabe zeigte sich am Sonntag zufrieden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach zögerlichem Beginn um 18 Uhr hätten sich die Strassen und Plätze innert zwei Stunden gefüllt, hiess es weiter. Traditionell eröffnete dabei die Streetband-Parade durch die Freie Strasse das Festival. «Mit Freude» stellten die Organisatoren fest, dass es keine Vorfälle gab. Das Festival stand unter dem Motto «Esoo singt d Schwyz» und war dem Gesang in den vier Landessprachen gewidmet.

Neben dem mehrsprachigen Sänger Michael von der Heide traten unter anderen die Bands Carrousel, Collie Herb & Band, Mattiu, Max Cole & The Vulcani Quartet und Mistral auf. Ausser Jazz waren auch andere Genres wie Chanson und Reggae mit von der Partie. Das Festival hatte sich vor zehn Jahren für ein breiteres Spektrum an Musikstilen geöffnet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft