78-jähriger Fussgänger nach schwerem Unfall in Basel verstorben

Keystone-SDA

Ein 78-jähriger Fussgänger ist am Dienstagabend in Basel von einem Motorrad erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Fussgänger erlag am Mittwoch im Spital seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall war es am Dienstag kurz nach 17.00 Uhr auf der Zürcherstrasse bei einem Fussgängerstreifen in Richtung Basel gekommen.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer sei gegen den Fussgänger geprallt, hiess es weiter. Der Fussgänger wurde gegen ein vorausfahrendes Auto geschleudert und stürzte zu Boden. Die Sanität lieferte den Mann ins Spital ein, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei stellte das Motorrad sowie das vorausfahrende Auto sicher. Die Fahrspur musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.

