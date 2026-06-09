79. Locarno Film Festival zeichnet isländischen Filmproduzenten aus

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Sigurjón "Joni" Sighvatsson ist isländischer Produzent für Filme, Musikvideos und Fernsehserien. Das 79. Locarno Film Festival zeichnet den 73-Jährigen für seine Karriere mit dem Raimondo Rezzonico Award aus.

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(Keystone-SDA) Als Fernsehproduzent steht Sigurjón «Joni» Sighvatsson für Fernsehserien wie «Twin Peaks» (1990-91) oder «Beverly Hills, 90210» (1990-2000). Die Schwarze Romantik-Komödie «Wild at Heart» (1990), für die Regisseur David Lynch mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, hat Sighvatsson mitproduziert. Zudem hat er als Produzent mit dem Künstler Julian Schnabel zusammengearbeitet, an dessen biografischem Drama «Basquiat» (1996), in dem auch David Bowie mitspielte.

Insgesamt hat er im Verlauf seiner Karriere mehr als 60 Spielfilme und Fernsehserien produziert und dabei «massgeblich zur Förderung neuer Talente und zur Mitgestaltung der Pop-Ästhetik der modernen Ära» beigetragen, wie das Locarno Film Festival am Dienstag mitteilte.

Als Musikproduzent und Mitbegründer von Propaganda Films im Jahr 1986 hat Sighvatsson zeitweise ein Drittel aller Musikvideos in den USA verantwortet, darunter Arbeiten von Gründungsmitglied David Fincher, von Zack Snyder oder Michael Bay.

Sighvatsson habe eine echte «politique du producteur» entwickelt, liess sich der künstlerische Leiter des Locarno Film Festivals zitieren. Künstlern wie David Lynch habe Sighvatsson ermöglicht, «ihre Werke in vollständiger Freiheit zu schaffen» und Autorinnen wie Kathryn Bigelow dabei unterstützt, einige ihrer persönlichsten Filme zu realisieren. Er habe das Kino der 1990er Jahre «massgeblich beeinflusst».

Die 79. Ausgabe des Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August statt. Der Raimondo Rezzonico Award wird von der Tessiner Gemeinde Minusio seit 2002 jährlich an einen wichtigen Produzenten oder eine Produzentin des unabhängigen Films vergeben.

Sighvatsson wird die Auszeichnung am 6. August auf der Piazza Grande entgegennehmen. Im offiziellen Programm werden «Wild at Heart» und «Zidane, A 21st Century Portrait» (2006), ein Dokumentarfilm über den französischen Fussballspieler Zinedine Zidane, gezeigt.