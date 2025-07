83-jähriger Autolenker erfasst Rollstuhlfahrer in Solothurn

Keystone-SDA

Ein Autolenker hat am Dienstagmittag in Solothurn einen Rollstuhlfahrer auf einem Fussgängerstreifen erfasst. Der Rollstuhlfahrer erlitt gemäss Polizeiangaben erhebliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es kurz vor 11.45 Uhr auf der Dornacherstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Am Steuer des Autos sass ein 83-jähriger Mann, der in Richtung Bahnhof fuhr. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab.