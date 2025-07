Aare bei Wynau BE nach Brand verschmutzt

Keystone-SDA

Nach einem Brand in Wynau BE ist am Freitag Öl und Löschwasser in die Aare geraten. Zwischen Wynau und Ruppoldingen bei Olten SO mussten Ölsperren errichtet werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Beim Brand in der Nacht auf Freitag war eine Scheune komplett niedergebrannt. Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand. Fünf Personen konnten das Haus selbständig verlassen. Ihr Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

Aufgrund der Löscharbeiten gelangte Öl und Löschwasser in die Aare. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, der Aare im betreffenden Abschnitt fernzubleiben. Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens seien im Gang, hiess es weiter.

Der Einsatz der Feuerwehren Wynau, Langenthal, Aarau und Murgental dauerte am Freitagmittag noch an.