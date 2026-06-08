Aargauer Polizei stoppt mehrere Raser auf der Staffeleggstrasse

Keystone-SDA

Bei einer Tempokontrolle an der Staffelegg am Sonntagnachmittag hat die Kantonspolizei Aargau fünf Auto-und Motorradlenker aus dem Verkehr gezogen. Sechs Lenkende konnten einstweilen weiterfahren. Sie müssen gemäss Polizei mit dem Entzug des Führerausweises rechnen.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei kontrollierte mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeit auf der 80er-Strecke auf der Staffeleggstrasse – eine beliebte Ausflugsstrecke. Den Höchstwert erreichte gemäss Polizeiangaben vom Montag ein 21-jähriger Autolenker: Er fuhr mit 129 km/h durch die Messstelle.

Die Polizei verzeigte den jungen Mann und nahm ihm den Führerausweis direkt vor Ort ab. Die Polizisten zogen zudem die Ausweise eines 63-jährigen und eines 22-jährigen Motorradfahrers ein. Sie passierten die Kontrolle mit 126 km/h beziehungsweise 120 km/h.

Verdacht auf Drogeneinfluss

Bei einem 20-jährigen Autofahrer, der ebenfalls 120 km/h fuhr, ordneten die Einsatzkräfte zusätzlich eine Blut- und Urinprobe an. Die Polizei hegte bei ihm den Verdacht auf Drogeneinfluss.

Einen weiteren 20-jährigen Autolenker stoppte die Polizei mit 116 km/h. Zwar lag er unter der Grenze für einen sofortigen Ausweisentzug, jedoch stellten die Beamten sein Fahrzeug für eine technische Prüfung sicher. Sie vermuteten illegale Änderungen am Auto.

Sechs weitere Personen, konkret zwei Motorradfahrer und vier Automobilisten, fuhren mit Geschwindigkeiten zwischen 114 und 119 km/h in die Kontrolle. Sie durften ihre Fahrt vorerst fortsetzen. Das Strassenverkehrsamt entzieht ihnen den Führerausweis laut Mitteilung der Polizei jedoch zu einem späteren Zeitpunkt.