Aargauer Polizeichef Leupold will Spekulationen verhindern

Keystone-SDA

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"Die Täter kennen wir leider noch nicht", sagte der Aargauer Polizeikommandant Michael Leupold auf entsprechende Fragen an der Medienkonferenz. Unklar sei auch, wie viele Täter es gewesen sind.

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(Keystone-SDA) Augenzeugen wollten laut Leupold zwei Täter gesehen haben. Dies sei jedoch noch unklar. Leupold bemühte sich, keine Spekulationen aufkommen zu lassen. So könne ein Täter auch mit zwei Waffen geschossen haben.

Es gebe ein Risiko, weil die Täterschaft gefährlich sei, hielt Leupold fest. In der Region Aarau sei die Gefahr jedoch nicht grösser als in der übrigen Schweiz. Die Bevölkerung könne sich normal bewegen.

Gemäss Angaben von Leupold handelt es sich bei der getöteten Frau und den fünf Verletzten um Zufallsopfer.