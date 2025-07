Abgestürztes Flugzeug ist offenbar in Buochs NW gestartet

Keystone-SDA

Das Kleinflugzeug, das am Montagmorgen in den Vierwaldstättersee gestürzt ist, ist offenbar kurz zuvor in Buochs NW gestartet. Dies geht aus Informationen des Portals "Flightradar24" hervor.

(Keystone-SDA) Das News-Portal «20 Minuten» hat zuerst über den Start in Buochs berichtet. Wie aus einer Darstellung von «Flightradar24» hervorgeht, hob das Flugzeug in Buochs ab, umflog via Stansstad den Bürgenstock und flog dann auf den Vierwaldstättersee hinaus. Vor Kehrsiten NW endete der Flug.

Es handelte sich gemäss «Flightradar24» um ein einmotoriges Turboprop-Flugzeug des französischen Herstellers Daher. Zielort war Burg Feuerstein in Bayern.