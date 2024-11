Abstimmungsresultate sind nicht von Hackerangriff betroffen

Die Übermittlung der Abstimmungsresultate von den Gemeinden an die Kantone ist nicht vom Hackerangriff auf zahlreiche Gemeinde- und Kantons-Websites betroffen. Im Kanton Glarus werden die Resultate in den Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

(Keystone-SDA) Falls sich das Problem rechtzeitig beheben lasse, werden die Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmung vom Sonntag, wie üblich auch auf den Websites der Kantone und Gemeinden veröffentlicht, teilte der Kanton Glarus auf X mit. Wie gewohnt seien die Resultate auch als Aushang am Rathaus in Glarus sowie an den jeweiligen Gemeindehäusern einsehbar. Betroffen seien nur die Websites der Verwaltung. Interne Systeme wurden nicht angegriffen.

Unbekannte haben am Sonntag die Kapazität des externen Rechenzentrums des Ostschweizer Betreibers Backslash überlastet, weshalb sich die Websites des Kantons und der Gemeinden nicht aufrufen oder nutzen liessen, hiess es weiter. Betroffen waren vor allem Websites von Gemeinden im Kanton Aargau, darunter Aarau, Baden und Brugg.

Der Kanton Glarus, aber auch die Schwyzer-Gemeinden Lachen und Altendorf waren vom Angriff ebenfalls betroffen, teilte der Kanton Schwyz mit. Auf Internetseiten von Gemeinden in den Kantonen Basel-Land, Bern, Graubünden, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Uri, und Zürich gab es offenbar keine Probleme.