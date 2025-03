Abt von Kloster Saint-Maurice nach Ausstand wieder im Amt

Keystone-SDA

Der Abt des Klosters Saint-Maurice VS, Jean Scarcella, hat am vergangenen Sonntag seine Funktion wieder aufgenommen. Er hatte vor 17 Monaten sein Amt vorübergehend niedergelegt, um die Unabhängigkeit der Ermittlungen im Missbrauchsskandal zu gewährleisten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Scarcella und sein zwischenzeitlicher Nachfolger, der Apostolische Administrator Jean-Michel Girard, seien am 13. Februar in den Vatikan gereist, teilte die Abtei Saint-Maurice am Dienstag mit. Dort seien sie mit dem Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe, Kardinal Robert Francis Prevost, zusammengetroffen.

Dieser habe ihnen sein Einverständnis gegeben, dass Scarcella sein Amt wieder aufnehmen könne und das Mandat von Girard ende. Scarcella war im Herbst in der Missbrauchsaffäre der katholischen Kirche angeschuldigt worden. Im Oktober 2024 erklärte der Vatikan, dass es keine Beweise für Missbrauch oder Belästigung gegen Scarcella gebe.