Acht verletzte Personen bei Auffahrunfall mit vier Autos in Malters

Keystone-SDA

Bei einem Auffahrunfall auf der Kantonsstrasse in Malters haben sich am Sonntagabend acht Personen verletzt. Fünf davon mussten ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Medienmitteilung ereignete sich der Unfall kurz vor 17.45 Uhr mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Kantonsstrasse in Fahrtrichtung Seetalplatz.

Fünf Verletzte wurden laut Polizeiangaben zur medizinischen Abklärung in ein Spital gebracht, die übrigen Personen konnten vor Ort betreut werden.

Der Sachschaden beläuft sich laut Communiqué auf rund 85’000 Franken. Die Unfallstelle musste für rund vier Stunden gesperrt werden, wie es weiter hiess.