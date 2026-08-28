Achter Mittelschulstandort im Aargau soll in Windisch entstehen

Keystone-SDA

Teilen

Der Aargauer Regierungsrat hat sich für Windisch AG als achten Mittelschulstandort entschieden. Damit ist der Entscheid zwischen den beiden im Schulgesetz verankerten Standorten Windisch und Lenzburg gefallen. Bis 2055 ist gemäss Prognosen kein neunter Standort nötig.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Als Hauptgrund für die Wahl nennt der Regierungsrat die Bevölkerungsentwicklung. Die Bezirke Baden, Zurzach, Brugg und Bremgarten im Osten des Kantons wachsen besonders stark, da sie im Einzugsgebiet der Metropolregion Zürich liegen. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Stellungnahme zu einem Postulat aller im Grossen Rat vertretenen Parteien hervor.

Im Ostaargau würden bis 2055 ohne Gegenmassnahmen rund 900 Schulplätze oder 40 Abteilungen fehlen. Eine neue Mittelschule in Windisch könne die bereits stark belasteten Kantonsschulen Baden und Wettingen am effektivsten entlasten. Zudem verfüge der Kanton in Windisch über eigenes Bauland, hiess es.

Für Lenzburg sprachen laut Regierungsrat zwar eine raschere Realisierbarkeit und tiefere einmalige Investitionskosten. Doch bei nur einem neuen Standort habe das Einzugsgebiet langfristig mehr Gewicht. Zudem werde die Kantonsschule Wohlen ausgebaut. Sie könne künftig Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Aarau und Lenzburg aufnehmen.

Planung wird vorangetrieben

Bereits im Juni hatte die Regierung mitgeteilt, dass eine achte Mittelschule ab Mitte der 2030er-Jahre dringend nötig ist.

Als nächste Schritte soll nun in Windisch die Planung intensiviert werden. In Lenzburg muss der Regierungsrat mit der Stadt klären, wie mit dem Vorvertrag für das Zeughausareal umgegangen werden soll.