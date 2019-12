Aus der Sonnenstube der Schweiz kommen viele leckere Spezialitäten.

Heute präsentieren wir Ihnen nicht nur eine, die super schmeckt, sondern auch praktisch ist, um Brotresten zu verwerten. Die Torta die Pane – die Tessiner Brottorte – ist ein altes Tessiner Rezept.

Für diese traditionelle Speise werden alte Brotreste in Milch aufgeweicht und mit Rosinen und getrockneten und kandierten Früchten zu einem Kuchen verarbeitet.

