Der Waadtländer Laucheintopfs "Papet vaudois" hat einen eigenen "Feiertag",

Kartoffeln, Lauch und Kabiswurst: Das sind die Zutaten des Waadtländer Laucheintopfs "Papet vaudois".

Es ist eine typische Spezialität aus der Genferseeregion. Seinen Namen verdankt der Laucheintopf dem alten französischen Begriff "Papette". Was während dem Ancien Regime für die Bezeichnung von Gerichten aus Mehlbrei verwendet wurde.

Erst in der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts wurde die Papet populär. Heute ist die Papet vaudois die Waadtländer Spezialität schlechthin. Die Farben des Gerichts (weiss und grün wie das Kantonswappen) tragen dazu bei.

Zudem wird der Laucheintopf traditionell am 24. Januar serviert – am Tag der Waadtländischen Unabhängigkeit (1798). Es gibt sogar einen Papet-Vaudois-Tag, jeweils der erste Freitag im Oktober. An diesem Tag offerieren einige Waadtländer Metzger der Kundschaft eine Portion des berühmten Gerichts.

Das Rezept:

Zutaten:

2 Kabiswürste (saucisses aux choux); 1 Waadtländer Saucisson; 2 Zwiebeln, fein gehackt; Butter zum Andünsten; 1 kg Lauch, in 3 cm grosse Stücke geschnitten; 2,5 dl Weisswein; 2,5 dl Fleischbouillon; 500 g Kartoffeln, geschält, in grosse Würfel geschnitten; 1 dl Rahm; 1 EL weisser Essig; Salz, Pfeffer, Muskat.

Zubereitung:

Würste nach Belieben 1-2 Mal mit einem Zahnstocher einstechen. Saucisson und die Kabiswürste 30-40 Minuten in leicht köchelndem Wasser garen, herausnehmen.

Zwiebeln in der Butter andünsten, Lauch beigeben, mitdünsten. Mit Wein und Bouillon ablöschen, ca. 15 Minuten kochen.

Kartoffeln beigeben, ca. 20 Minuten köcheln.

Rahm und Essig beifügen, abschmecken. Das Lauch-Kartoffelgemüse auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Saucisson und die Kabiswürste in Scheiben schneiden, darauflegen.

Quelle: swissmilk.ch







Der Advent ist – zumindest in der Schweiz – die Zeit der Mandarindli, Weihnachtsguetzli und des Glühweins. Er ist aber auch die Zeit der Besinnlichkeit, des Lichts, der Vorfreude, Familie und Heimat. Ebendiese Heimat möchten wir Ihnen in der Vorweihnachtszeit Tag für Tag, Adventstürchen für Adventstürchen näherbringen. Wir begleiten Sie durch die Adventszeit und stellen Ihnen jeden Tag eine kulinarische Spezialität aus einem anderen Kanton vor. Ein Stück Heimat also – egal, wo Sie gerade sind. Und falls Sie die Lust zum Nachbacken oder -kochen packt, liefern wir Ihnen gleich das Rezept dazu. Infobox Ende

