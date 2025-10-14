Alkoholisierte Frau beisst in Schaffhausen einen Polizisten

Keystone-SDA

Eine alkoholisierte 29-jährige Frau hat am Sonntagabend in der Stadt Schaffhausen einen Polizisten in die Hand gebissen sowie eine Polizistin mehrfach getreten. Die Frau selbst hatte sich gemäss der Polizei bereits bei einem vorangegangen Streit verletzt. Alle drei wurden in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Am Sonntagabend erhielt die Einsatzzentrale die Meldung, dass sich beim Landhausparkplatz zwei oder drei Frauen lauthals streiten würden. Dies schrieb die Schaffhauser Polizei am Dienstag in einer Mitteilung. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine verletzte Frau.

Diese habe sich aggressiv verhalten, schrieb die Polizei weiter. Weiter habe sich herausgestellt, dass die 29-jährige Rumänin stark alkoholisiert gewesen sei und Kokain konsumiert habe.