The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Alkoholisierte Frau beisst in Schaffhausen einen Polizisten

Keystone-SDA

Eine alkoholisierte 29-jährige Frau hat am Sonntagabend in der Stadt Schaffhausen einen Polizisten in die Hand gebissen sowie eine Polizistin mehrfach getreten. Die Frau selbst hatte sich gemäss der Polizei bereits bei einem vorangegangen Streit verletzt. Alle drei wurden in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntagabend erhielt die Einsatzzentrale die Meldung, dass sich beim Landhausparkplatz zwei oder drei Frauen lauthals streiten würden. Dies schrieb die Schaffhauser Polizei am Dienstag in einer Mitteilung. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine verletzte Frau.

Diese habe sich aggressiv verhalten, schrieb die Polizei weiter. Weiter habe sich herausgestellt, dass die 29-jährige Rumänin stark alkoholisiert gewesen sei und Kokain konsumiert habe.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft