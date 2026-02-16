Alleinunfall in Stetten SH fordert mehrere Verletzte

Keystone-SDA

Bei einem Alleinunfall am Sonntag in Stetten SH ist ein Auto in Vollbrand geraten. Mehrere Personen wurden verletzt.

(Keystone-SDA) Ein 21-jähriger Autofahrer war am Sonntagabend von Herblingen her kommend auf der Schlossstrasse in Stetten unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. Auf der schneebedeckten Strasse verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum.

Beim Aufprall wurde der Baum in zwei Teile gespalten und das Auto geriet in Vollbrand. Alle Fahrzeuginsassen konnten das Auto zuvor selbständig verlassen, erlitten bei dem Unfall jedoch Verletzungen. Sie wurden ins Spital gebracht.