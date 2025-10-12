Alpines Museum geht Auswirkungen des Klimawandels nach

Keystone-SDA

Tauender Permafrost, Murgänge, Bergrutsche und ausbleibender Schnee: In seiner neuen Ausstellung geht das Alpine Museum der Schweiz der Frage nach, wie sich das Leben in den Bergen durch die Auswirkungen des Klimawandels verändert. Das Wort haben Bergbewohnende aus dem Kanton Glarus.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In ihren 16 Hörtexten geht es um Verlust, Unsicherheit, Anpassung, aber auch um Fragen, Wünsche, Hoffnungen und neue Perspektiven, wie das Alpine Museum in einer Mitteilung schreibt.

«Es ist ungerecht, es erwischt nicht alle gleich», ist von einem Politiker an einer der Hörstationen der Ausstellung zu vernehmen. Für die einen sei es nur eine gemietete Garage oder ein Ferienhaus, «für andere ist es das Leben».

Vom Leben in der Bergregion erzählen etwa ein Schafbauer, eine SAC-Hüttenwartin oder ein Tourismusexperte. Das Erfahren und Verarbeiten solcher Prozesse geht weit über das Lokale hinaus und betrifft zahlreiche Menschen in diesem Land.

Plötzlich bewusster

Noch in der Vorbereitungsphase der Ausstellung erhielt das Thema durch den Bergsturz von Blatten im Lötschental plötzlich grosse Aktualität, heisst es in der Mitteilung des Museums weiter.

Neben viel Mitgefühl wuchs in urbanen Gebieten auch das Bewusstsein dafür, welche Orte im Land direkt bedroht sind und was das schlimmstenfalls bedeuten kann. Bewusster wurden sich viele auch, wie sich der Aufenthalt in den Bergen zunehmend verändert, etwa durch nötige Umleitungen von Wanderwegen oder der Schliessung einzelner Hütten.

Die Ausstellung «wenn Berge rutschen» startet am 18. Oktober und dauert bis Mitte April 2026. Umrahmt wird sie von mehreren Begleitanlässen.

So berichtet ein Bewohner von Brienz, BE, darüber, wie es ist, in der «Gefahrenzone» zu leben. Der Kulturhistoriker Werner Bellwald, der sein Museum des Alltags und Wandels in Blatten verlor, berichtet über die Rolle der Kultur beim Neuanfang im Tal. In einem Schreibworkshop schliesslich, können Ausstellungs-Besuchende eigenen Erlebnisse und Gedanken Ausdruck verleihen.

www.alpinesmuseum.ch