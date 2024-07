Am Säntis hängt die grösste Schweizerfahne

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Am Säntis ist am Vortag des Nationalfeiertags erneut die weltweit grösste Schweizerfahne ausgerollt worden. Im vergangenen Jahr musste aufgrund des unbeständigen Wetters und starken Winden auf die Aktion verzichtet werden.

Höhenarbeiter montierten am Mittwoch bei Sommerwetter die 80 mal 80 Meter grosse Flagge an der Nordwand des Ostschweizer Hausbergs. Sie seilten sich an der Felswand ab und entrollten die Fahne, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Aktion findet jeweils zum Nationalfeiertag statt. Bei schönem Wetter ist die Fahne nicht nur von der Schwägalp, sondern von weit herum in der Ostschweiz zu sehen. Erstmals entrollten Höhenarbeiter am 31. Juli 2009 eine überdimensionierte Schweizerfahne am Säntis.