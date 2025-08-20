Ana Maria Markovic verteidigte Schwester gegen Prügeljungen

Keystone-SDA

Die Fussballerinnen Ana Maria und Kristina Markovic haben in einem Interview mit "20 Minuten" über Kindheitserinnerungen gesprochen. Kristina Markovic schilderte dabei, wie sie von ihrer älteren Schwester vor einem Prügeljungen geschützt worden sei.

(Keystone-SDA) Der Junge habe sie schlagen wollen, da sei sie sofort zu Ana gelaufen. «Sie stürmte dann auf den Jungen los, packte ihn und sagte ihm ihre Meinung. Danach hat er nie mehr etwas gemacht», sagte die 24-Jährige dem Newsportal.

Die beiden Schwestern mit kroatischen Wurzeln spielen neu für Brooklyn FC. Ana Maria Markovic spielte zuvor in der Schweiz für die Grasshoppers sowie in Portugal für Braga und Damaiense. Kristina Markovic lief in der Schweiz unter anderem für Rapperswil-Jona, Luzern und die Grasshoppers auf. «Wir kennen unsere Stärken und Schwächen in- und auswendig, vertrauen uns blind und ergänzen uns perfekt auf dem Platz», sagte Ana Maria Markovic zu «20 Minuten». «Das macht es nicht nur emotional schön, sondern gibt uns auch sportlich einen echten Vorteil. Wir pushen uns gegenseitig.»

Auch die Familiengeschichte habe die beiden geprägt, wie Ana Maria Markovic erklärte. «Wir kannten unseren Vater nicht, bis wir etwa 13, 14 waren. Als wir klein waren, waren da nur unsere Mutter, die Kindermädchen und unsere Brüder», sagte die 25-Jährige. Das sei nicht immer einfach gewesen. Später habe sich die Mutter neu verliebt, und so sei der Stiefvater in ihr Leben gekommen. «Er hat alles verändert. Skifahren, Fussball, Kunstturnen – alles begann dann erst richtig.»