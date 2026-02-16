The Swiss voice in the world since 1935
Angebotsmieten im Januar leicht höher zum Vormonat

Keystone-SDA

Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Januar zum Vormonat insgesamt leicht gestiegen. Allerdings gibt es grosse regionale Unterschiede. Im Vorjahresvergleich setzt sich der Aufwärtstrend fort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Landesweit legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zu, der entsprechende Homegate-Mietindex erreichte 132,4 Punkte. In der Hälfte der Kantone stiegen laut Mitteilung vom Montag die Angebotsmieten an, am stärksten in Glarus (+2,3%) und Luzern (+1,2%). Gefallen sind sie dagegen insbesondere in Nidwalden (-2,7%) und Schwyz (-2,0%).

Der Blick auf die Jahresveränderung zeigt jedoch weiterhin deutlich steigende Mieten: So sind die Angebotsmieten im Vergleich zum Januar 2025 schweizweit um 2,2 Prozent gestiegen, wobei alle Kantone zugelegt haben. Am stärksten war das Plus in den Kantonen Graubünden (+7,7%) und Glarus (+6,4%). In Neuenburg (+0,5%) und Jura (+1,0%) ist der Preisanstieg am geringsten.

Gleiches gilt auch für die Städte. Vor allem in Lugano (+7,6%) und Luzern (+3,8%) ist mieten heute deutlich teurer als vor einem Jahr, einzig in Bern (+0,8%) stiegen die Preise um weniger als ein Prozent.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

