Angebotsmieten im Januar leicht höher zum Vormonat

Keystone-SDA

Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Januar zum Vormonat insgesamt leicht gestiegen. Allerdings gibt es grosse regionale Unterschiede. Im Vorjahresvergleich setzt sich der Aufwärtstrend fort.

1 Minute

(Keystone-SDA) Landesweit legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zu, der entsprechende Homegate-Mietindex erreichte 132,4 Punkte. In der Hälfte der Kantone stiegen laut Mitteilung vom Montag die Angebotsmieten an, am stärksten in Glarus (+2,3%) und Luzern (+1,2%). Gefallen sind sie dagegen insbesondere in Nidwalden (-2,7%) und Schwyz (-2,0%).

Der Blick auf die Jahresveränderung zeigt jedoch weiterhin deutlich steigende Mieten: So sind die Angebotsmieten im Vergleich zum Januar 2025 schweizweit um 2,2 Prozent gestiegen, wobei alle Kantone zugelegt haben. Am stärksten war das Plus in den Kantonen Graubünden (+7,7%) und Glarus (+6,4%). In Neuenburg (+0,5%) und Jura (+1,0%) ist der Preisanstieg am geringsten.

Gleiches gilt auch für die Städte. Vor allem in Lugano (+7,6%) und Luzern (+3,8%) ist mieten heute deutlich teurer als vor einem Jahr, einzig in Bern (+0,8%) stiegen die Preise um weniger als ein Prozent.