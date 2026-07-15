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Anklagen zu Crans-Montana: Vertretende des Kantons Wallis warten ab

Keystone-SDA

Seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Wallis sind 15 Personen angeklagt worden. Auf der Liste stehen bis anhin keine Vertretenden des Kantons Wallis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Marie-Claude Noth-Ecoeur, Leiterin der Abteilung für zivile und militärische Sicherheit, sagte, sie glaube an die Unparteilichkeit der Justiz.

«Die laufenden Ermittlungen betreffen mich menschlich und persönlich», sagte Noth-Ecoeur im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wenn man Verantwortung im Bereich Sicherheit und Rettungswesen trägt, nimmt man jedes Ereignis mit grossem Engagement und Ernsthaftigkeit wahr.» Sie sei jedoch weiterhin davon überzeugt, dass die Justiz ihre Arbeit unparteiisch und unter Berücksichtigung der Fakten erledigen werde.

Seit Anfang Januar fanden laut Noth-Ecoeur im Wallis zudem regelmässige Kontrollen öffentlicher Einrichtungen statt. Von 1704 Inspektionsberichten, hätten weniger als fünf Prozent Mängel aufgewiesen.

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