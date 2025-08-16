The Swiss voice in the world since 1935
Anna Faris und Regina Hall kehren für «Scary Movie 6» zurück

Keystone-SDA

In der Rolle der Freundinnen Cindy und Brenda waren die Schauspielerinnen Anna Faris und Regina Hall in der Horror-Parodie-Reihe "Scary Movie" bereits viermal zu sehen - und auch in "Scary Movie 6" treten sie wieder gemeinsam vor die Kamera. "Wir können es kaum erwarten, Brenda und Cindy wieder aufleben zu lassen und mit unseren tollen Freunden Keenen, Shawn und Marlon - drei Männer, für die wir buchstäblich sterben - wieder zusammenzukommen", zitierte "Variety" aus einer Mitteilung von Faris (48) und Hall (54). Auch Filmemacher Marlon Wayans gab die Rückkehr des Duos in einer Instagram-Story bekannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Wayans-Brüder Marlon, Shawn und Keenen haben das Drehbuch geschrieben und wirken als Produzenten mit, als Regisseur ist Michael Tiddes («Ghost Movie») an Bord. «Scary Movie 6» soll im Juni 2026 in die Kinos kommen.

Erfolgreiche Parodie-Reihe

Mit «Scary Movie» brachte Keenen Wayans als Regisseur im Jahr 2000 den Original-Hit als derbe Parodie auf erfolgreiche Horrorfilme wie «Scream», «Halloween» und «A Nightmare On Elm Street»auf die Leinwand. Es ging um Teenager, die sich gegen einen Killer zur Wehr setzen müssen. Am Drehbuch schrieben damals auch seine Brüder Shawn und Marlon mit, die beide auch mitspielten. Auch in «Scary Movie 2» (2001) waren die Wayans-Brüder wieder an Bord.

Der dritte und der vierte Teil (2003 und 2006) wurden von David Zucker inszeniert. Faris und Hall spielten mit, aber die Wayans-Brüder waren nicht beteiligt. Bei Teil 5 im Jahr 2013 fehlten dann auch die beiden Schauspielerinnen.

