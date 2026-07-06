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Appenzell Ausserrhoden verbietet Feuer im Wald und in Waldesnähe

Keystone-SDA

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat aufgrund der Trockenheit ein Feuerverbot im Wald sowie im Abstand von bis zu 50 Metern zum Waldrand erlassen. Auch an fest eingerichteten und bewilligten Grillstellen darf kein Feuer entfacht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Derzeit wird die Waldbrandgefahr in Ausserrhoden mit Stufe 3 «erhebliche Gefahr» klassiert, wie der Kanton Appenzell Ausserrhoden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Gemäss Wetterprognosen werde jedoch aufgrund anhaltender Trockenheit und hoher Temperaturen in wenigen Tagen Stufe 4 «grosse Gefahr» erreicht.

Nach Einschätzung des kantonalen Amts für Raum und Wald kann sich die Lage erst nach ergiebigen Niederschlägen über mehrere Tage hinweg entscheidend entspannen. Falls sich die Waldbrandgefahr weiter auf Stufe 5 «sehr grosse Gefahr» verschärfe, müsse ein generelles Feuerverbot im Freien geprüft werden.

Das nun erlassene Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe tritt am Mittwochmittag in Kraft. Es beinhaltet auch ein Verbot von Feuerwerk und Himmelslaternen. Denn bereits kleine Zündquellen könnten unter den aktuellen Bedingungen Brände auslösen.

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