Appenzeller Sänger Marius Bear zieht nach Australien

Keystone-SDA

Der Appenzeller Sänger Marius Bear verlässt die Schweiz im Februar Richtung Australien. Er will etwas Neues wagen und sucht nach der grossen Freiheit, wie der 32-Jährige in der Zeitung "20 Minuten" sagte. In Australien möchte er ein neues Album aufnehmen.

(Keystone-SDA) «Down under» wird der Musiker – bürgerlich Marius Hügli – mit seinem australischen Pass einreisen, seine Partnerin mit einem Touristenvisum. Der Aufenthalt soll mindestens ein Jahr dauern. Der Tod seines Vaters und andere Ereignisse hätten ihn zum Nachdenken gebracht, sagte Bear.

Er habe gemerkt, dass er aus einer Komfortzone ausbrechen müsse. Er und Partnerin Jasmine hätten noch keine Kinder, der Zeitpunkt sei günstig, erklärte der Künstler. Das Paar will mit einem selbst ausgebauten Wohnmobil durch Australien fahren. Marius Bear hat dort Verwandte.

Mit Heimweh rechnet er nicht, denn Bear hat den Angaben zufolge bereits in London und New York gelebt. Sein Zuhause sei Jasmine, «da ist egal, wo ich bin».