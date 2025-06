Arbeiter wird in St. Gallen Winkeln von Metallstange getroffen

Keystone-SDA

Ein Arbeiter ist am Mittwoch in einem Betrieb in St. Gallen Winkeln von einer Metallstange getroffen und mittelschwer verletzt worden. Die 32 Kilogramm schwere Stange hatte sich gemäss der Stadtpolizei aus der Greifzange eines Baggers gelöst. Der 44-Jährige wurde ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Ein 61-jähriger Mann beförderte mit einem Bagger Altmetall in einen Schredder, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Zur selben Zeit stieg ein 44-jähriger Mitarbeiter in der Nähe aus einem Stapler, um Kunststoffbänder an einer Palette zu entfernen. Währenddessen löste sich eine vier Meter lange Metallstange.

Diese traf zunächst die Frontscheibe des Staplers, die zu Bruch ging. Danach prallte die Metallstange gegen den Rücken des Mannes, hiess es im Communiqué weiter. Der 44-Jährige stürzte, wobei sein Bein eingeklemmt wurde.