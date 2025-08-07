Arbeitslosigkeit im Kanton Bern leicht gestiegen

Die Arbeitslosigkeit hat im Juli im Kanton Bern leicht zugenommen. Betroffen ist unter anderem die Maschinen-, Elektro- und Metallbranche. Dazu kommt, dass im Sommer jeweils auch Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger ohne Anschlusslösung dastehen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auch in der Branche Erziehung und Unterricht nahm die Arbeitslosigkeit zu, wie die bernische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte. Hier ist ebenfalls der Wechsel der Schuljahre der Grund für vorübergehend höhere Zahlen.

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 146 auf 11’095 Personen. Die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent. Damit liegt der Kanton Bern noch immer unter dem schweizweiten Durchschnitt von 2,7 Prozent. Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte blieb die Arbeitslosigkeit im Kanton stabil.

In drei von zehn Verwaltungskreisen zog die Arbeitslosigkeit leicht an, in den übrigen blieb sie stabil oder ging im Vergleich zum Vormonat zurück.

Zugenommen haben auch die Meldungen zur Kurzarbeit. Insgesamt 97 gingen im Juli ein. Sie betrafen über 2600 Personen. Im Juni gingen 65 Voranmeldungen ein, für etwas mehr als tausend Angestellte.