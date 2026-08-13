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Arosa Bergbahnen investieren 67 Millionen in neue Bahnanlagen

Keystone-SDA

Die Arosa Bergbahnen haben Rekordinvestitionen von 67,1 Millionen Franken für die Erneuerung von zwei Bahnanlagen am Hörnli angekündigt. Der Hörnliexpress und eine Sesselbahn sollen ersetzt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine neue 10er-Gondelbahn und eine neue 8er-Sesselbahn ersetzen den Hörnliexpress aus dem Jahr 1986 sowie eine Sesselbahn von 1994. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist für die Wintersaison 2028/2029 geplant.

Die Förderkapazität erhöht sich dabei nur gering von 4450 auf 4600 Personen pro Stunde. Im Vordergrund stünden die Modernisierung und der Gästekomfort. Das Projekt umfasst zudem Pistenanpassungen und den Ausbau der technischen Beschneiung.

Die Bauarbeiten beginnen im Sommer 2026 und erfolgen in Etappen.

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