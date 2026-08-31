Asiatische Hornisse erstmals im Kanton Glarus nachgewiesen

Keystone-SDA

Teilen

Im Gebiet Gäsi GL ist gemäss Kantonsangaben kürzlich erstmals die Asiatische Hornisse gesichtet worden. Derzeit werde die Suche nach einem möglichen Nest der invasiven Insektenart aufgegleist.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die erste Meldung ging gemäss einer Kantonsmitteilung vom Montag aus einer Imkerei ein. Der Kanton Glarus hat die Beobachtungen fachlich bestätigt.

Der Standort des aktuellen Nestes ist noch nicht bekannt. Der Kanton Glarus bereitet gemäss Mitteilung eine gezielte Suche danach vor. «Die Bekämpfung der Nester wird anschliessend über den Kanton organisiert und ausschliesslich von dafür ausgebildeten Fachpersonen durchgeführt.» Eine unsachgemässe Entfernung könne zu Angriffen durch die Hornissen führen und dazu beitragen, dass sich die Art weiter ausbreite.

Die Asiatische Hornisse ist eine invasive gebietsfremde Art, die sich seit mehreren Jahren in der Schweiz ausbreitet. Sie weist einen überwiegend dunklen Körper, gelb-orange Streifen am Hinterleib sowie auffällig gelbe Beinenden auf.

Die Asiatische Hornisse ernährt ihre Larven mit verschiedenen Insekten, unter anderem auch mit Honigbienen. Dies kann für Bienenvölker problematisch sein. Für Menschen ist die Asiatische Hornisse nicht gefährlicher als die einheimische Europäische Hornisse.