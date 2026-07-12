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Auf Flucht vor Polizei prallt Autofahrer in Solothurn in Tunnelwand

Keystone-SDA

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Sonntagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer im Gibelintunnel in Solothurn mit seinem Fahrzeug mehrmals gegen die Wand geprallt und hat sich dabei verletzt. Die Polizei konnte den Mann anhalten, das Auto musste schwer beschädigt abgeschleppt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war zunächst durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen, wie es in einer Mitteilung der Polizei des Kantons Solothurn hiess. Kurz vor 7.45 Uhr entzog er sich der Aufforderung zu einer Kontrolle und ergriff die Flucht. Der Gibelintunnel musste nach dem Unfall für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt werden.

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