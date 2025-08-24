The Swiss voice in the world since 1935
Auffahrunfall fordert bei Muttenz BL sieben Verletzte

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A2 sind bei Muttenz im Kanton Basel-Land sieben Personen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 29-jährige Autofahrer kurz vor 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A2 in Richtung Basel, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Kurz nach dem Schweizerhalletunnel fuhr er aus bislang nicht restlos geklärten Gründen frontal auf das Heck eines am Stauende stehenden Autos auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug in ein anderes geschoben, das wiederum mit dem Heck eines weiteren Fahrzeugs kollidierte, wie es weiter hiess.

Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Unfall verletzt. Sie mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die beschädigten Autos wurden abtransportiert.

Ausgelaufene Flüssigkeiten konnten laut Mitteilung durch die Feuerwehr gebunden, aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden. Durch die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) wurde anschliessend die Fahrbahn entsprechend gereinigt.

Es kam zu längeren Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel.

