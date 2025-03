Ausländische Online-Shops wachsen 2024 stark in der Schweiz

Keystone-SDA

Der Online-Handel ist in der Schweiz auch im Jahr 2024 gewachsen. Am stärksten legten dabei ausländische Anbieter zu, wie eine Studie zeigt.

(Keystone-SDA) Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten haben 2024 Waren im Gesamtwert von 14,9 Milliarden Franken in Online-Shops gekauft. Dies sind 3,5 Prozent mehr als 2023, wie aus der am Donnerstag veröffentlichen Erhebung von Handelsverband.swiss, den Marktforschern NIQ/GfK in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post hervorgeht.

Die Einkäufe bei ausländischen Anbietern beschleunigten sich dabei noch einmal deutlich. Das Plus betrug 18 Prozent, nachdem es 2023 bereits 10 Prozent waren. Insbesondere Kleinpakete aus Asien hätten massgeblich zum Plus beigetragen, hiess es.

Die Einkäufe in Shops mit einer .ch-Domain stiegen dagegen nur um 1 Prozent. Das grösste Plus verzeichnete Digitec Galaxus mit 18 Prozent. Der Marktanteil der heimischen Shops ging damit auf 83 Prozent von 85 Prozent zurück.

Mode weniger gefragt

Den grössten Rückgang gab es im Bereich Mode. Wie schon 2023 sanken die Verkäufe um 7 Prozent. Dagegen konnte der Bereich Lebensmittel um 5 Prozent zulegen.

Fast ein Viertel der Verkäufe entfielen auf Online-Shops mit dem Hauptsortiment Heimelektronik. Die Bereiche Fashion (16%) wie auch Home & Living (14%) folgen auf den weiteren Plätzen. Zusammen stehen diese drei Bereiche für etwas mehr als die Hälfte der Umsätze im Schweizer Online-Handel.

Für das Jahr 2025 rechnen die Studienautoren wegen der verbesserten Konsumentenstimmung mit einem Wachstum im Online-Geschäft zwischen 4 und 7 Prozent. Dabei soll die Vormachtstellung von Marktplätzen und Portalen steigen. Auch aus dem Ausland soll die Konkurrenz weiter zunehmen.