Die Woche in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Auch wenn es nun vermehrt regnet – die Dürre hat die Schweiz weiterhin im Griff. Diese Woche ist das Thema in der Politik angekommen: So fordern Parlamentarierinnen und Parlament eine dringliche Debatte in der kommenden Herbstsession. Und der Bundespräsident zeigt sich geschockt vom Extremwetter.

Derweil gibt ein Todesfall im Kanton Tessin Rätsel auf. Eine Frau, die ein Telefongespräch des kantonalen Regierungspräsidenten öffentlich machte, in dem dieser zu Gewalt aufrief, wurde leblos im Luganersee gefunden.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre