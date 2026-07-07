Heute in der Schweiz

Der Tourismus bringt Lauterbrunnen an seine Grenzen. Nun sucht das Bergdorf nach Lösungen, um den Besucherstrom besser zu lenken.

Um den 300 Meter hohen Staubbachfall zu sehen, werden auch dieses Jahr wieder Tausende Tourist:inenn aus der ganzen Welt in das Tal im Berner Oberland reisen. Die Berner Zeitung berichtet über die Bemühungen des Dorfs, den Besucheransturm in den Griff zu bekommen. Eine Eintrittsgebühr für Tagestourist:innen wie sie Venedig kennt, kommt aus rechtlichen Gründen nicht infrage, wie Gemeindepräsident Karl Näpflin resigniert festhält.

«Wir wollen doch einfach den Tagestourismus besser lenken», sagt er. Viele Reisende kommen mit dem Auto, die Parkiersituation ist unübersichtlich. Eine Tiefgarage soll Abhilfe schaffen, die Kantonsstrasse im Dorf soll verbreitert werden. Auch der Bahnhofplatz soll an die Reiseströme angepasst werden.

Bei der Vermarktungsorganisation «Made in Bern» will man nicht von «Overtourism» sprechen, sondern von «Unbalanced Tourism», unausgeglichenem Tourismus. Die Direktorin betont jedoch, dass es nicht das Ziel sei, noch mehr Gäste unkontrolliert in den Kanton zu locken. Die Tourist:innen sollen zum Beispiel mit neuen Angeboten auf andere Jahreszeiten verteilt werden. Doch das braucht Zeit und für das Verkehrsproblem gebe es kein «Universalkonzept».