Heute in der Schweiz

Der Fussballtraum geht weiter: Mit einem Sieg im Penaltyschiessen steht die Nati erstmals seit den 1950er-Jahren wieder in einem WM-Viertelfinal.

Die Schweizer Männer-Nati schreibt Fussballgeschichte: In der Nacht auf heute hat sich die Mannschaft beim Penaltyschiessen gegen Kolumbien ins Viertelfinale der WM gekämpft. Das ist zuletzt in den 1950er-Jahren passiert.

Das Penaltyschiessen war ein dramatisches Ende eines mässig interessanten Spiels, nach 120 Minuten stand es immer noch 0:0. Nachdem der zweite Schweizer Schütze Manuel Akanji den Ball über das Tor hinausschoss, folgten bange Momente für die Schweizer Fans. Doch die Nati behielt die Nerven. Die nächsten Schweizer Schützen trafen alle, und Goalie Gregor Kobel parierte den vierten Versuch der Kolumbianer souverän. Den entscheidenden Penalty verwandelte schliesslich Rubén Vargas als fünfter Schütze.

Für das Viertelfinale verlässt die Nati Vancouver, es wird in Kansas City stattfinden. Gegner ist der amtierende Weltmeister Argentinien. Mit den Südamerikanern haben die Schweizer noch eine Rechnung offen. An der WM 2014 verloren sie im Achtelfinal nach Verlängerung 0:1. Und dieses Mal? «Wir gewinnen die WM», sind sich jedenfalls die Fans, die gestern bis spät in die Nacht feierten, einig. Für das Spiel müssen sie lange aufbleiben oder früh aufstehen: Es wird am Sonntagmorgen um 3 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen.