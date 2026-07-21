Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

«Warum sollte ich mich schämen, mich zu zeigen? Er ist es, der sich schämen sollte – für das, was er mir angetan hat.» Die Worte der 18-jährigen Paula L. klingen wie eine Botschaft des Mutes an alle Opfer sexueller Übergriffe.

Mit ihren Aussagen in der Presse wollen die junge Frau und ihre Mutter, die einen ehemaligen SVP-Politiker beschuldigen, sie unter Drogen gesetzt und anschliessend sexuell missbraucht zu haben, denjenigen ein Gesicht geben, die solche Gewalt erleiden.

Doch ihr Kampf ist noch lange nicht vorbei. Den beiden Frauen droht die Ausweisung aus der Schweiz. Eine Situation, die in der Politik Reaktionen hervorruft.

Eine gute Lektüre.