Heute in der Schweiz

Die 13. AHV-Rente wird im Dezember 2026 erstmals ausbezahlt – auch an Rentnerinnen und Rentner im Ausland. Ein politischer Vorstoss sorgt nun für Feuer im Dach: Er fordert, dass Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer von der 13. AHV-Rente ausgeschlossen werden.

Zur Finanzierung der 13. AHV-Rente soll die Mehrwertsteuer steigen: Der Normalsatz von 8,1 auf 8,5%, der Sondersatz für Beherbergungen von 3,8 auf 4%. Wer im Ausland lebt, zahlt jedoch keine Schweizer Mehrwertsteuer und leistet somit keinen Beitrag zur Finanzierung der 13. Rente.

Diesen Punkt hat SVP-Nationalrat Didier Calame zum Anlass für einen Vorstoss genommen: Nur in der Schweiz wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger sollen diesen Zustupf an die Rente erhalten, wie Cash heute berichtet. Von Swissinfo darauf angesprochen, reagiert die Auslandschweizer-Organisation (ASO) mit diesem Zitat: «Grundsätzlich lehnt die ASO Kürzungen von Leistungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ab.»

Schon während der parlamentarischen Beratungen zur Finanzierung fragte sich das Parlament, wer zur Finanzierung beitragen könnte. Dies wurde aber nicht weiter vertieft. Über die dafür nötige Mehrwertsteuererhöhung wird am 29. November 2026 abgestimmt. Bei einem Nein stellt sich die Finanzierungsfrage neu – die 13. Rente wird dennoch ausbezahlt. Bei einem Ja gelten die höheren Sätze voraussichtlich ab 2028.