The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ausserrhoder Kantonsrat beschliesst neue Kantonsverfassung

Keystone-SDA

Der Ausserrhoder Kantonsrat hat am Montag über mehrere strittige Punkte der neuen Kantonsverfassung entschieden. Es ging unter anderem um das Stimmrechtsalter 16, das Ausländerstimmrecht sowie um die Medienförderung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor sieben Jahren hatten die Arbeiten an der Totalrevision der Ausserrhoder Kantonsverfassung begonnen. Am Montag entschied nun der Rat, wie die Vorlage aussieht, über die im November an der Urne abgestimmt wird.

Zu den strittigen Themen gehört das Stimmrechtsalter 16. Die Regierung wollte die Einführung zusammen mit dem Ausländerstimmrecht in einem Eventualantrag zur Kantonsverfassung den Stimmberechtigten vorlegen. Dazu kommt es nun aber nicht. Der Entscheid über Stimmrechtsalter 16 wurde auf später verschoben.

Äusserst knapp fiel der Entscheid über den Artikel aus, der in der Verfassung die Möglichkeit für eine Medienförderung geschaffen hätte. Der Rat stimmte nach einigem Hin und Her einem von FDP und SVP unterstützten Streichungsantrag mit 33 gegen 32 Stimmen zu.

Schliesslich entschied der Rat mit 51 gegen 12 Stimmen bei zwei Enthaltungen, dass es beim Eventualantrag zum Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene bleibt: Die Stimmberechtigten können damit im November entscheiden, ob sie die neue Kantonsverfassung mit oder ohne das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer annehmen wollen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft