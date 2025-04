Alles, was Sie für die Jobsuche im Ausland wissen müssen

Sie wandern aus der Schweiz aus und suchen eine Stelle im Ausland? Dann nehmen Sie sich diese Ratschläge zu Herzen.

Mit einem Coffee to go in der Hand frühmorgens durch Manhattan spazieren. Das charmante Pariser Art de Vivre täglich geniessen. Oder mit einem Surfbrett unter dem Arm nach der Arbeit am Bondi Beach entlanggehen. Haben Sie schon immer davon geträumt, aus der Schweiz auszuwandern und im Ausland zu arbeiten? Ziehen Sie der Liebe wegen ins Ausland oder begleiten Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin bei der Auswanderung und sind nun auf Jobsuche?

SWI swissinfo.ch hat mit verschiedenen Expert:innen gesprochen und liefert in diesem Artikel Antworten auf die häufigsten Fragen.

Weitere hilfreiche Artikel zum Auswandern und Leben im Ausland finden Sie auf unserer Seite «Auswandern leicht gemacht». Offizielle Informationen des Bundes sind auf der Seite des EDA verfügbar, für weiterführende Beratungen steht die Auslandschweizer-Organisation (ASO) zur Verfügung.

Kann ich als Schweizer:in im Ausland arbeiten?

Wenn Sie im Ausland arbeiten möchten, verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über die erforderlichen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen. In einem EU/EFTA-Land profitieren Schweizer:innen von der Personenfreizügigkeit und können sich frei aufhalten und arbeiten.

In anderen Ländern sind oft spezielle Visa oder Arbeitsbewilligungen erforderlich. Erkundigen Sie sich bei der Botschaft oder dem Konsulat des jeweiligen Landes über die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen. Links zu den Botschaften einiger Länder: USAExterner Link, KanadaExterner Link, ArgentinienExterner Link, AustralienExterner Link.

Die Genossenschaft Soliswiss bietet Beratungen zu Themen rund ums AuswandernExterner Link an und hilft, konkrete Fragen zum Arbeiten im Ausland zu klären.

Wohin sollte ich auswandern?

Denken Sie nicht nur an Ihre Vorlieben, sondern auch an Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen. Welche Sprachen beherrschen Sie? Wo ist Deutsch, Französisch oder Italienisch gefragt? Haben Sie private oder berufliche Kontakte vor Ort, die Ihnen den Einstieg erleichtern?

«Beachten Sie zudem, dass jedes Land unterschiedliche Regelungen zum Kündigungsschutz und zur Kündigungsfrist hat, die mehr oder weniger streng sein können.» Colby Clark vom globalen Personaldienstleister Airswift Externer Link

Prüfen Sie die Arbeitsmarktsituation, um Ihre Chancen realistisch einschätzen zu können: Welche Berufe sind gefragt? Informieren Sie sich über die Arbeitsbedingungen vor Ort sowie die Lebenshaltungskosten, damit Sie wissen, was in Frage kommt – und wie viel Lohn Sie bei einem Vorstellungsgespräch verlangen können.

Prüfen Sie die Arbeitsmarktsituation in Ihrem Zielland, um Ihre Chancen auf eine Stelle realistisch einschätzen zu können. Mauritius Images / Fabio And Simona

Wie finde ich einen Job im Ausland?

Bauen Sie sich ein Netzwerk auf

Nicole Töpperwien von der Genossenschaft Soliswiss bringt es auf den Punkt:

«Oft findet man am einfachsten einen Job, wenn man jemanden kennt.» Nicole Töpperwien, Genossenschaft Soliswiss

Knüpfen Sie frühzeitig Kontakte über soziale Netzwerke oder werden Sie Mitglied eines fachspezifischen Berufsverbands im Zielland. Julia Meir Lawi, Branch Director Geneva beim Personaldienstleister Robert Half Schweiz, sagt: «Gerade in einem bislang unbekannten Arbeitsmarkt können Empfehlungen Türöffner sein.»

Falls Sie nicht bereits eines haben, legen Sie sich ein Linkedin-Profil an. «Ein Linkedin-Profil ist heutzutage unverzichtbar», betont Anthony Adam von der Personalvermittlung Page Executive. Arbeitssuchende sollten dort international gefragte Fähigkeiten, relevante Berufserfahrung und Sprachkenntnisse hervorheben, die ihnen auf dem globalen Arbeitsmarkt Vorteile verschaffen können.

Suchen Sie auf den richtigen Seiten

Vergessen Sie nicht, auch die lokalen Jobplattformen Ihres Ziellandes zu konsultieren. Connect Images / Eugenio Marongiu

Ein Anlaufpunkt für die Suche nach Jobs im Ausland für Schweizerinnen und Schweizer sind internationale Jobportale wie IndeedExterner Link, MonsterExterner Link, Escape the CityExterner Link oder Linkedin JobsExterner Link. Auch ein Blick auf das deutschsprachige Portal Auslandsjobs.deExterner Link kann sich lohnen.

Stellen in ganz Europa finden Sie auf Eures Externer Link(European Employment Services) – hier können Sie sich auch beraten lassen. Cinfo bietet eine JobplattformExterner Link für Jobs in internationalen Organisationen; beim cinfo-ForumExterner Link sind potentielle Arbeitgeber direkt vor Ort.

Vergessen Sie nicht, auch die lokalen Jobplattformen Ihres Ziellandes zu konsultieren.

Jobs für Schweizer:innen in Frankreich

Für eine Arbeit in Frankreich empfiehlt es sich etwa, einen Blick auf France TravailExterner Link, Jobboom Externer Linkoder JobijobaExterner Link zu werfen.

Jobs für Schweizer:innen in den USA

Für eine Stelle in den Vereinigten Staaten klicken Sie mitunter auf JoobleExterner Link, Us Sponsor me Externer Linkund USAJobsExterner Link.

Jobs für Schweizer:innen in Deutschland

Für einen Job in Deutschland besuchen Sie Make it in GermanyExterner Link oder StepstoneExterner Link.

Jobs für Schweizer:innen in Australien

Für eine Arbeitstelle in Australien besuchen Sie die Seite Workforce AustraliaExterner Link.

Im Ausland leben, in der Schweiz arbeiten

Kann ich meinen Schweizer Job behalten? Vielleicht können Sie Ihren aktuellen Job vom Ausland weiterführen – eine Überlegung, die sich lohnen könnte.

In Ländern mit niedrigen lokalen Löhnen kann es finanziell attraktiv sein, einen Homeoffice-Job (Remote Work) anzunehmen. Dafür gibt es mittlerweile zahlreiche Stellenplattformen.

Remote Working JobsExterner Link

Working NomadsExterner Link

We Work Remotely Externer Link

Indeed Remote Working JobsExterner Link

Nicole Töpperwien, Geschäftsführerin von Soliswiss, mahnt jedoch zur Vorsicht: „Es ist wichtig, sicherzustellen, dass es sich um ein seriöses Angebot handelt.“

Zu beachten sind in diesem Fall zudem steuerrechtliche Aspekte. Mehr dazu erfahren Sie hier:

Mehr Steuern beim Auswandern aus der Schweiz: Das sollten Sie wissen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Von der Abmeldung bis zur Doppelbesteuerung – erfahren Sie hier, worauf Sie achten müssen. Mehr Steuern beim Auswandern aus der Schweiz: Das sollten Sie wissen

Mehr Digital Nomads: Was beim Kurzzeit-Auswandern zu beachten ist Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wo liegen die Stolpersteine bei diesem Lebensstil? Mehr Digital Nomads: Was beim Kurzzeit-Auswandern zu beachten ist

Wo finde ich Jobs im Ausland für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger?

Sie möchten Ihr Leben total umkrempeln und nicht nur Ihren Wohnort, sondern auch Ihren Beruf wechseln? Auf WorkwideExterner Link finden deutschsprachige Schweizerinnen und Schweizer unter anderem Jobs für Quereinsteigende und solche mit Unterkunft.

Nicole Töpperwien: «Think outside the box: Wenn Sie offen dafür sind, ziehen Sie einen Job ausserhalb Ihrer Branche in Betracht. Hotels und Restaurants beispielsweise bieten oft Temporär- oder Teilzeitstellen in verschiedenen Bereichen an. Es kann auch hilfreich sein, zunächst auf einer niedrigeren Karrierestufe einzusteigen.

«Ein Auswanderungsprojekt erfordert manchmal ein gewisses Mass an Flexibilität.» Nicole Töpperwien, Solliswiss

Hier finden Sie Links zu Laufbahnberatungsstellen in verschiedenen LändernExterner Link.

Ist mein Schweizer Diplom anerkannt?

Hier ist zunächst einmal wichtig zu klären, ob Ihr Beruf in Ihrem Zielland reglementiert ist. Für die EU können Sie sich hierExterner Link und beim Netzwerk ENIC-NARICExterner Link (European Network of Information Centres and National Academic Recognition Information Centres) einen Überblick verschaffen. Bei Fragen können Sie sich direkt an das entsprechende Beratungszentrum Ihres Ziellandes Externer Linkwenden.

Verschiedene Schweizer Behörden stellen Bestätigungen über die Qualifikationen aus – hier zum Beispiel für Schweizer Lehrpersonen, die im Ausland arbeiten wollenExterner Link, hier für MedizinalberufeExterner Link.

Ist Ihr Beruf nicht reglementiert, entscheidet der Arbeitgeber, ob er Schweizer Diplome oder Abschlüsse anerkennt oder nicht.

Weiterführende Informationen zur Anerkennung der Schweizer DiplomeExterner Link gibt Berufsberatung.ch und das Eidgenössische Departement für auswärtige AngelegenheitenExterner Link EDA.

Bedenken Sie: Einige Arbeitgeber:innen – vor allem offizielle Institutionen – verlangen beglaubigte Übersetzungen Ihrer Diplome.

Wie schreibt man eine Bewerbung fürs Ausland?

Passen Sie Ihr Bewerbungsdossier an die Anforderungen des Ziellandes an. Julia Meir Lawi empfiehlt: «Setzen Sie sich mit der lokalen Arbeitskultur auseinander. Informieren Sie sich über gängige Bewerbungs- und Arbeitsgepflogenheiten.» Vor Ort tätige Personalbüros haben einen vertieften Einblick in den lokalen Arbeitsmarkt, Branchentrends und kulturelle Nuancen.

Länderspezifische Hinweise finden Sie in diesem Artikel:

Mehr Lebenslauf und Co.: Der Schlüssel zur erfolgreichen Bewerbung im Ausland Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Expert:innen liefern die wichtigsten Ratschläge für den internationalen Arbeitsmarkt. Mehr Lebenslauf und Co.: Der Schlüssel zur erfolgreichen Bewerbung im Ausland

