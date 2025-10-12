Auto überschlägt sich bei Bonaduz GR rund 70 Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Ein Auto mit zwei Insassen ist am Samstagabend bei Bonaduz GR von der Strasse rund 70 Meter den Berg hinuntergerollt. Dabei überschlug sich laut der Polizei das Fahrzeug. Beide Insassen wurden verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 62-jährige Fahrer habe gegen 19.00 Uhr auf der Alpstrasse im Gebiet Scombras abwärts in Richtung Bonaduz die Kontrolle über das Auto verloren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Zuerst touchierte das Fahrzeug rechtsseitig einen Stein touchiert, ehe es linksseitig über die Strasse hinausfuhr.

Rutschend und überschlagend kam es zirka 70 Meter unterhalb der Alpstrasse auf den Rädern zum Stillstand, wie es weiter hiess. Der Fahrer sei vor Ort durch ein Team der Rega notfallmedizinisch versorgt und anschliessend in ein Spital überführt worden. Der Beifahrer sei leicht verletzt worden.

Das Fahrzeug werde mit einem Kranlastwagen geborgen. Die Polizei kläre die Unfallursache ab.